Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità della comunità di Grazzanise questa mattina, causando il ferimento di quattro persone, tra cui una coppia con il loro figlio. L’incidente, avvenuto sulla strada provinciale in direzione Capua, ha coinvolto due autovetture: una Kia e una Fiat Punto. L’allarme è scattato intorno alle 10:30, quando è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Una squadra proveniente dal distaccamento di Mondragone è giunta prontamente sul luogo del sinistro per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’area.

Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture hanno avuto un violento impatto che le ha fatte deviare dalla carreggiata. La Kia è finita contro un palo in cemento esterno alla strada, mentre la Fiat Punto si è fermata sul bordo della carreggiata. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la dinamica suggerisce che possa essersi trattato di una collisione frontale o laterale, data la gravità dei danni riportati da entrambi i veicoli.

Intervento dei Soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale medico del 118 per assistere i feriti. Le operazioni di soccorso sono tempestive: i quattro feriti sono stabilizzati sul posto e successivamente trasportati negli ospedali di Caserta e Castel Volturno per ricevere cure mediche più approfondite. Tra i feriti si contano i due genitori e il loro figlio, oltre al conducente dell’altra vettura coinvolta.

Messa in Sicurezza dell’Area

Oltre al soccorso dei feriti, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e il palo in cemento, che è stato danneggiato nell’urto. Le operazioni di rimozione dei mezzi e di ripristino della sicurezza sulla strada provinciale hanno richiesto diverse ore, causando disagi alla circolazione.