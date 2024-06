Anche nel 2024, le manovre di bilancio hanno previsto una serie di sgravi ed un nuovo bonus fiscale per gli italiani, volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’efficienza energetica delle loro abitazioni. Tra le varie agevolazioni introdotte, spicca un incentivo rinnovato per il secondo anno consecutivo, che affronta un problema sempre più pressante, soprattutto nei mesi estivi: la proliferazione delle zanzare, aggravata dal cambiamento climatico.

Il Bonus del 50% per le Zanzariere

Uno degli incentivi più interessanti del 2024 è la detrazione fiscale del 50% per l’acquisto e l’installazione di zanzariere, un nuovo Bonus trai più atteso dagli italiani. Questo bonus non è limitato esclusivamente alle zanzariere, ma rientra nelle misure di efficientamento energetico promosse dagli Ecobonus e Superbonus. Alcune zanzariere, considerate sistemi di detrazione solare, possono beneficiare dell’Ecobonus anche senza necessità di ristrutturazioni.

Requisiti per la Detrazione

Per poter usufruire della detrazione fiscale, le zanzariere devono soddisfare specifici requisiti:

Schermare dalla luce solare.

Avere il marchio CE.

Essere installate su finestre esposte a est e ovest.

Essere regolabili e fissate su superfici di vetro.

Avere un Gtot (fattore di trasmissione solare) inferiore a 0,35%.

Solo le zanzariere che rispettano questi criteri possono beneficiare della detrazione fiscale.

Procedura per la Richiesta di Detrazione

Per ottenere la detrazione fiscale del 50%, è necessario:

Inserire la spesa nel modello 730.

Ottenere la detrazione in 10 quote annuali sulle tasse versate.

Conservare ricevute e documentazione che dimostrino chiaramente le spese sostenute.

Assicurarsi che il pagamento sia tracciabile.

Inviare una comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla data del collaudo dei lavori.

Questo nuovo Bonus rappresenta per gli italiani un’importante misura per affrontare i rischi sanitari legati alla proliferazione delle zanzare, migliorando al contempo l’efficienza energetica delle abitazioni. Grazie al bonus del 50%, i cittadini possono installare zanzariere moderne e funzionali, proteggendo la propria salute e contribuendo alla sostenibilità ambientale. Per ulteriori dettagli e per avviare la procedura di richiesta, è consigliabile consultare il sito ufficiale dell’ENEA o rivolgersi a un consulente fiscale.