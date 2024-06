Nel primo pomeriggio di ieriun grosso incendio di sterpaglie è scoppiato in località Campolongo di Eboli, a pochi passi dall’ospedale. Diverse centinaia di metri quadrati sono avvolti dalle fiamme, ma grazie all’intervento tempestivo e coraggioso dei Vigili del Fuoco di Salerno, con l’ausilio prezioso di un’autobotte proveniente dalla sede centrale, l’incendio è prontamente domato.

Le fiamme hanno minacciato di propagarsi rapidamente, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, ma grazie alla prontezza e all’efficienza delle squadre di emergenza, si è evitato un potenziale disastro ambientale e si è preservata la sicurezza della zona circostante, soprattutto considerando la vicinanza dell’importante struttura ospedaliera.

L’operatività rapida e coordinata dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere l’incendio, proteggendo le abitazioni e l’ospedale, riducendo al minimo i danni causati dall’evento.

Al momento, le autorità competenti stanno conducendo un’indagine approfondita per determinare le cause dell’incendio. È essenziale identificare le ragioni scatenanti per prevenire futuri eventi simili e garantire la sicurezza della comunità.

La prontezza e il coraggio dimostrati dagli operatori di emergenza sono un esempio della dedizione e della professionalità con cui affrontano situazioni di emergenza, proteggendo la vita e il patrimonio ambientale della nostra comunità.