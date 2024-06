Un atto di straordinaria generosità è stato compiuto da una famiglia stabiese, permettendo il prelievo multiorgano di un uomo di 50 anni, recentemente deceduto presso l’ospedale di Castellammare di Stabia. L’equipe polispecialistica dell’ospedale, insieme alle squadre chirurgiche degli ospedali destinatari, ha partecipato al delicato intervento che ha permesso di salvare diverse vite umane.

L’Intervento e la Collaborazione

L’uomo, sposato e con figli, era arrivato in ospedale qualche giorno fa in condizioni critiche ed è deceduto martedì. Grazie al consenso immediato dei familiari, si è reso possibile avviare il processo di donazione coordinato dal Centro Regionale Trapianti.

Le equipe chirurgiche specialistiche, giunte dagli ospedali di provenienza dei riceventi, hanno prelevato fegato, cuore e reni. Le cornee, invece, sono state prelevate dall’equipe interna dell’ospedale stabiese e saranno consegnate alla banca occhi della Campania.

Destinazione degli Organi

Fegato: Destinato fuori regione per un paziente in attesa.

Cuore: Andrà a salvare la vita di un paziente di Napoli.

Reni e Cornee: Destinati ai pazienti bisognosi e alle strutture di riferimento.

Commenti delle Autorità

Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, ha espresso profonda gratitudine verso la famiglia del donatore:

“Si tratta di un gesto di grande civiltà quello fatto da questa famiglia a cui, naturalmente, va tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza”.

Russo ha sottolineato l’importanza del lavoro incessante dell’azienda sanitaria in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, diretto dal dottor Antonio Corcione, per affrontare la cronica carenza di organi necessari per le attività trapiantologiche.

Un Gesto di Omaggio

Concluso l’intervento, il personale ha reso omaggio al donatore con un inchino, un gesto simbolico di rispetto e gratitudine per il sacrificio compiuto. Questo momento ha evidenziato l’importanza e la nobiltà del gesto di donazione.

Importanza della Donazione di Organi

La donazione di organi rappresenta spesso l’unica possibilità di migliorare la qualità della vita o addirittura di salvare chi è in condizioni critiche. La chirurgia di trapianto, infatti, è essenziale per pazienti che dipendono da macchine di dialisi o che attendono disperatamente un trapianto per continuare a vivere.