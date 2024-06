Nella notte tra sabato e domenica scorsa, un incidente stradale ha visto coinvolta un’auto a Agropoli. Una Lancia guidata da una 20enne agropolese è uscita fuori strada ed è finita in un terreno di proprietà privata, a pochi passi dalle abitazioni, lungo via Fuonti. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri della locale stazione per eseguire i rilievi del caso, i vigili del fuoco del distaccamento agropolese e un’ambulanza del 118. La giovane guidatrice, fortunatamente, è rimasta illesa nel sinistro, anche se in choc e con alcune escoriazioni, ed è medicata sul posto.

L’impatto violento dell’incidente ha destato preoccupazione tra i residenti del vicinato, che hanno sollevato nuovamente le lamentele riguardo alla pericolosità della strada. Gli abitanti segnalano che spesso gli automobilisti tendono ad accelerare troppo lungo quella strada, nonostante si trovi in una zona abitata, mettendo così a rischio la sicurezza di chi vive nella zona.