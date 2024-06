I carabinieri della stazione di Agerola, in provincia di Napoli, hanno arrestato un 28enne di origini tedesche, senza fissa dimora, con l’accusa di furto. L’uomo è sorpreso mentre tentava di rubare un’auto parcheggiata in via Coppola, il che ha dato il via a un inseguimento attraverso le strade del paese. L’inseguimento si è concluso nel comune di Furore, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare e arrestare il fuggitivo. L’auto rubata è recuperata e restituita al legittimo proprietario, che ha potuto così rientrare in possesso del proprio veicolo.

Questo arresto è un esempio dell’efficacia e della prontezza delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine e garantire la sicurezza dei cittadini. Grazie alla tempestiva azione dei carabinieri di Agerola, il 28enne non è riuscito a portare a termine il furto, dimostrando l’importanza della vigilanza e della reattività delle forze dell’ordine nel proteggere la comunità.