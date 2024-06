Il bonus colonnine elettriche rappresenta un incentivo significativo messo a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, gestito da Invitalia, per sostenere l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ed oggi è l’ultimo giorno per fare domanda. Con la scadenza fissata per il 20 giugno alle ore 17:00, è fondamentale affrettarsi per presentare la domanda e poter beneficiare di questo contributo.

Ecco i dettagli principali del bonus:

Destinatari: Il bonus è rivolto alle imprese e ai professionisti con sede in Italia che sono attive e regolarmente iscritte al registro delle imprese, nonché in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi.

Stanziamento: Complessivamente sono stati messi a disposizione 87,5 milioni di euro. Di questi:

70 milioni sono destinati alle imprese per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo fino a 375.000 euro.

8,75 milioni sono dedicati all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica di valore superiore a 375.000 euro, sempre per le imprese.

Ulteriori 8,75 milioni sono riservati ai professionisti per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica fino a un valore massimo di 20.000 euro.

Utilizzo del contributo: Il bonus può essere utilizzato esclusivamente per coprire le spese direttamente connesse all’acquisto e all’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica. Non è possibile utilizzarlo per pagare imposte, tasse, consulenze, acquisto di terreni o immobili, né per altri servizi non previsti.

Modalità di richiesta: Per presentare la domanda per il Bonus, anche nell’ultimo giorno, è necessario accedere all’area personale del sito web dedicato con le proprie credenziali. All’interno, sarà possibile scegliere l’incentivo desiderato, compilare la domanda con tutte le informazioni richieste e fornire l’indirizzo di posta certificata.

Scadenza imminente: È cruciale rispettare la scadenza del 20 giugno 2024 alle ore 17:00 per inoltrare la domanda. Dopo questo termine, non sarà più possibile richiedere il bonus colonnine elettriche per l’anno in corso.

Per le imprese e i professionisti interessati all’implementazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, il bonus rappresenta un’opportunità da non perdere per ottenere un sostegno economico significativo. Bisogna agire tempestivamente per non perdere questa possibilità di finanziamento statale.