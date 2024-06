Negli ultimi anni, l’economia italiana ha affrontato enormi difficoltà che hanno pesato gravemente sulle famiglie, anche per le spese più elementari, così sono in arrivo Bonus Spesa. L’inflazione, ancora galoppante, ha eroso il potere d’acquisto, rendendo persino la spesa alimentare un’impresa per molti. In questo contesto, il nuovo pacchetto di aiuti per il 2024 rappresenta una notizia cruciale per le famiglie in difficoltà. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono questi aiuti.

Gli Aiuti Economici per la Spesa al Supermercato ed i Bonus in arrivo

Il pacchetto di aiuti per la spesa alimentare include tre misure principali: la Carta Acquisti, la Carta “Dedicata a te” e il Reddito Alimentare. Combinando questi tre bonus, le famiglie italiane possono ricevere fino a 940 euro l’anno per la spesa alimentare.

1. Carta Acquisti

La Carta Acquisti è uno strumento disponibile su tutto il territorio nazionale, che offre un contributo di 80 euro ogni due mesi. Questa carta prepagata aiuta le famiglie a coprire le spese alimentari, sanitarie e le bollette di luce e gas, offrendo anche sconti presso negozi convenzionati. È destinata ai cittadini italiani di età pari o superiore a 65 anni e ai bambini sotto i 3 anni.

Requisiti per la Carta Acquisti:

ISEE inferiore a 8.052,75 euro (o 10.737 euro per gli over 70).

Iscrizione all’Anagrafe comunale.

Non essere intestatari di più utenze elettriche e del gas.

Non possedere più di un autoveicolo.

Le domande possono essere presentate presso gli uffici postali, compilando l’apposito modulo.

2. Carta “Dedicata a te”

La Carta “Dedicata a te” prevede un budget di 460 euro ed è in arrivo come il più atteso dei Bonus Spesa. Questa misura, finanziata con 600 milioni di euro dall’ultima Legge di Bilancio, sarà erogata una tantum. Attualmente, è in attesa del decreto attuativo, ma si prevede che i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda; saranno contattati direttamente dall’INPS o dal proprio Comune. La carta è destinata a chi non riceve altri sussidi statali, con priorità per le famiglie con figli piccoli e almeno tre componenti.

3. Reddito Alimentare

Il Reddito Alimentare è in fase di sperimentazione in alcune grandi città italiane e prevede la distribuzione di pacchi alimentari composti da prodotti invenduti dalla grande distribuzione, destinati alle famiglie in difficoltà economica, dunque non è in arrivo in tal senso un vero Bonus Spesa. Per accedere a questo aiuto, i cittadini devono rivolgersi ai Comuni dove la misura è attiva.

Un Supporto Essenziale per Contrastare le Difficoltà Economiche

Dal periodo della pandemia da Covid-19, le famiglie italiane hanno sofferto l’impatto di un’economia sempre più contratta. I rincari hanno colpito tutti i settori della vita quotidiana, dal carburante alle bollette di luce e gas, rendendo anche la spesa alimentare una sfida per molti. Negli anni, vari governi hanno introdotto diversi fondi come forma di welfare, ma il pacchetto di aiuti per il 2024 si distingue per la sua importanza e il suo potenziale impatto.