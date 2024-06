Entro giugno numerosi bonus e agevolazioni sono ancora disponibili per le famiglie e i giovani, mirati a sostenere chi versa in una situazione di disagio economico o deve affrontare spese significative. Di seguito, una panoramica dei principali bonus che possono essere richiesti a giugno 2024.

Bonus Casa

I bonus per la casa rimangono una delle categorie più rilevanti di agevolazioni fiscali, ma è importante agire in fretta poiché molte di queste misure resteranno in vigore solo fino al 31 dicembre 2024. Tra i principali bonus attivi troviamo il Superbonus al 70%, destinato a interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico, e il Bonus ristrutturazione al 50%, che copre lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Il Bonus mobili al 50% è rivolto all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per arredare immobili ristrutturati, mentre il Bonus barriere architettoniche al 75% è destinato a interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’Ecobonus, che varia dal 50 al 65%, incentiva interventi di efficientamento energetico, e il Sismabonus, dal 70 all’85%, supporta interventi di adeguamento antisismico. Inoltre, il Bonus verde al 36% è pensato per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati. Ancora in attesa di entrata in vigore è il Reddito energetico, destinato all’installazione di impianti fotovoltaici.

Bonus Sicurezza e Comfort

Alcuni bonus fanno parte delle detrazioni per ristrutturazione e includono il Bonus sicurezza, per l’installazione di sistemi di sicurezza, il Bonus zanzariere, per l’acquisto e l’installazione di zanzariere, il Bonus condizionatori, per l’acquisto di condizionatori, il Bonus tende da sole, per l’installazione di tende da sole, e il Bonus caldaia, per la sostituzione o l’acquisto di una caldaia.

Bonus Famiglia

Per le famiglie, il 2024 offre Bonus con sostegni economici che sono da chiedere entro giugno. Il Reddito alimentare è destinato a chi vive in estrema povertà, anche se è ancora in attesa dell’entrata in vigore. Una delle misure più importanti è l’Assegno di inclusione, che sostituisce il reddito di cittadinanza per le famiglie con minori, over 60 o disabili. Il Bonus sociale riduce le bollette di energia elettrica e gas per le famiglie con un ISEE basso. Il Bonus asilo nido è stato potenziato per il 2024 e offre un contributo per le rette di asili nido o l’assistenza domiciliare per bambini fino a tre anni con patologie. L’Assegno unico per i figli rappresenta un contributo mensile per le famiglie con figli a carico fino a 21 anni, il cui importo varia in base all’ISEE.

Sempre per le famiglie, sono previste due carte dedicate agli acquisti: la Carta acquisti, riconosciuta se nel nucleo familiare sono presenti minori di tre anni o over 65, e la Carta dedicata a te, una sorta di social card per le famiglie a basso reddito senza altri sostegni statali e con un ISEE fino a 15.000 euro.

Bonus Lavoro e Giovani

Importanti incentivi sono disponibili anche per lavoratori e giovani. Il Bonus mamme in busta paga prevede la decontribuzione totale dei contributi per le mamme lavoratrici, con un beneficio che può arrivare fino a 3.000 euro l’anno da chiedere entro giugno. Per i giovani, il Bonus 18 anni si sdoppia in due misure: la Carta cultura, riservata a chi ha compiuto 18 anni nel 2023 e ha un ISEE familiare fino a 35.000 euro, e la Carta del merito, riconosciuta a chi ha ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità. Entrambe le misure prevedono un importo di 500 euro e possono essere cumulati.

Questi incentivi rappresentano un’opportunità significativa per migliorare la qualità della vita delle famiglie italiane, sostenendo economicamente chi è in difficoltà e incentivando investimenti in efficienza energetica e sicurezza domestica. È fondamentale informarsi e presentare le domande entro i termini stabiliti per poter beneficiare di queste misure.