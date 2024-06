Il calendario scolastico per l’anno 2024-2025 è stato ufficialmente fissato, delineando le date di inizio delle lezioni, le festività nazionali e i periodi di sospensione delle attività didattiche. Di seguito, una panoramica dettagliata di ciò che studenti, insegnanti e famiglie possono aspettarsi nel prossimo anno scolastico.

Inizio delle Lezioni

Le lezioni riprenderanno in date scaglionate a partire dal 9 settembre 2024:

Lunedì 9 settembre 2024: Trentino-Alto Adige

Mercoledì 11 settembre 2024: Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto

Giovedì 12 settembre 2024: Campania, Lombardia, Molise, Sardegna e Sicilia

Festività Nazionali

Durante l’anno scolastico, le scuole saranno chiuse nei seguenti giorni festivi nazionali:

1° novembre 2024 (Ognissanti)

8 dicembre 2024 (Immacolata Concezione)

25 dicembre 2024 (Natale)

26 dicembre 2024 (Santo Stefano)

1° gennaio 2025 (Capodanno)

6 gennaio 2025 (Epifania)

20 aprile 2025 (Pasqua)

21 aprile 2025 (Lunedì dell’Angelo)

25 aprile 2025 (Festa della Liberazione)

1° maggio 2025 (Festa del Lavoro)

2 giugno 2025 (Festa della Repubblica)

Ulteriori Giorni di Sospensione delle Lezioni

Oltre alle festività nazionali, le scuole saranno chiuse nei seguenti giorni:

Sabato 2 novembre 2024: Ponte di Ognissanti

Da lunedì 23 dicembre 2024 a sabato 4 gennaio 2025: Vacanze di Natale

Dal 3 al 5 marzo 2025: Carnevale

Dal 17 al 21 aprile 2025: Vacanze di Pasqua

Sabato 26 aprile 2025: Ponte per la Festa della Liberazione

Venerdì 2 e sabato 3 maggio 2025: Ponte del 1° maggio

Festa del Patrono

Le scuole resteranno chiuse anche in occasione della Festa del Patrono, se questa ricade in un giorno di lezione.

Conclusioni

Il calendario scolastico 2024-2025 offre una distribuzione equilibrata delle lezioni e delle pause, permettendo agli studenti di godere di diversi periodi di riposo durante l’anno. Le famiglie possono ora pianificare in anticipo le proprie attività e vacanze, tenendo conto delle date di sospensione delle lezioni.