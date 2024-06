Questa mattina, alle 6, un grave incidente ha bloccato il traffico sull’A2 del Mediterraneo, in direzione Napoli, al km 0,100 nei pressi dello svincolo di Fratte a Salerno. Un uomo alla guida di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante, che si è ribaltato sulla carreggiata.

Intervento delle Forze dell’Ordine e Soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco con la squadra della Sede Centrale per estrarre il conducente del camion, trovato in condizioni gravi. Il conducente è stato affidato alle cure del 118. Per ripristinare la viabilità ordinaria è inviata un’autogrù, ma le operazioni sono ancora in corso, causando un notevole congestionamento del traffico sulla corsia sud di marcia.

Dispositivo di Traffico

A causa dell’incidente, sono implementate delle deviazioni per gestire il flusso di traffico:

I veicoli provenienti da Reggio Calabria e diretti a Napoli devono prendere la direzione obbligatoria sull’A30.

I veicoli provenienti da Fisciano in direzione Napoli devono uscire obbligatoriamente allo svincolo di Pontecagnano Nord al km 18,400, proseguire sulla tangenziale di Salerno e rientrare nell’A2 direzione Napoli allo svincolo di Salerno Fratte.

Accertamenti in Corso

Gli agenti della Polizia Stradale stanno effettuando accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica esatta dell’incidente. Nel frattempo, le squadre dell’Anas sono impegnate per il ripristino del tratto autostradale danneggiato.