Nel primo pomeriggio di oggi, una tragedia ha colpito la comunità di Santa Cecilia, una frazione di Eboli. Intorno alle 15, un violento scontro frontale tra due automobili ha provocato la morte di tre persone. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

I Soccorsi

I Vigili del Fuoco di Eboli sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, lavorando con grande impegno per estrarre le vittime dalle lamiere contorte delle vetture. Una volta liberati, i corpi sono stati affidati ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei tre occupanti.

Le Indagini

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del tragico evento. Al momento, le autorità stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere le cause esatte che hanno portato al fatale impatto.

Impatto sulla Comunità

Questo tragico incidente ha scosso profondamente la comunità locale. La zona di Santa Cecilia, generalmente tranquilla, è stata improvvisamente teatro di una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Le autorità locali e la popolazione si stringono attorno alle famiglie delle vittime in questo momento di dolore.