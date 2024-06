I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti con prontezza nel pomeriggio di ieri sull’Autostrada A16, Napoli-Canosa, precisamente al chilometro 34,800 nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa. La loro azione tempestiva ha permesso di gestire un incendio che ha coinvolto un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono efficacemente domate, garantendo anche la sicurezza dell’area circostante. A bordo dell’auto si trovavano tre donne, che hanno reagito prontamente non appena hanno notato del fumo e delle fiamme provenire dal vano motore. Grazie alla loro reattività, sono riuscite a abbandonare l’automobile appena in tempo, evitando così conseguenze gravi.

Fortunatamente, l’incidente si è risolto con soltanto un grande spavento per le occupanti del veicolo, senza alcun danno fisico riportato. L’intervento rapido e professionale dei Vigili del Fuoco ha contribuito significativamente a limitare i danni e a garantire la sicurezza delle persone coinvolte e degli altri automobilisti sulla strada.

Incidenti del genere sottolineano l’importanza di una pronta reazione e di misure di sicurezza efficaci per prevenire situazioni potenzialmente pericolose sulle strade, assicurando così la tutela delle vite umane e il mantenimento della sicurezza pubblica.