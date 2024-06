Una tragica morte ha scosso Roma: una ragazza di 24 anni è deceduta in seguito a un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 19.30 in via di Tor Bella Monaca, altezza civico 469. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi, sono intervenute le pattuglie del VI gruppo Torri della Polizia Locale. L’incidente ha coinvolto una Opel Astra, guidata da un ragazzo di 22 anni, e un monopattino, sul quale viaggiava la giovane vittima. Attualmente, sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto, per evitare di fermarsi al semaforo rosso, ha effettuato un sorpasso e ha travolto in pieno la ragazza, uccidendola. L’impatto, micidiale, si è verificato sotto lo sguardo sgomento di numerosi testimoni. La ragazza, Manila De Luca, era una dipendente di una tabaccheria.

Al momento dell’incidente, intorno alle 19.30 di ieri, lo stradone di fronte alla parrocchia e alla farmacia Sant’Antonio era affollato. Numerose le auto in attesa del via libera al semaforo. Tuttavia, sembra che l’Opel Astra, avesse fretta di passare oppure non si è accorta del semaforo rosso, travolgendo nel sorpasso la 24enne.

Il conducente, che si è fermato immediatamente dopo l’incidente, ha dichiarato alle forze dell’ordine di essere regolarmente passato con il verde e di essersi trovato all’improvviso davanti alla giovane donna.