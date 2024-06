Una tragica fatalità ha sconvolto la comunità di Cellole, dove una donna di 40 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un furgone mentre percorreva via Napoli in bicicletta, a pochi passi dal Municipio.

L’Incidente

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire i fatti e comprendere come sia avvenuto l’impatto. Secondo le prime informazioni, la donna è stata investita da un furgone, il cui conducente si è subito fermato per prestare soccorso.

I Soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i medici del 118 e i vigili del fuoco. La vittima era rimasta incastrata sotto le ruote del veicolo e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per liberarla. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Le Indagini

Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per stabilire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Sarà essenziale chiarire tutti gli aspetti di questa tragica vicenda per prevenire ulteriori incidenti in futuro.

Questo tragico episodio ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza stradale e prestare massima attenzione alla guida, specialmente nelle aree urbane dove la convivenza tra veicoli e ciclisti è frequente.