Una giornata di sole e mare si è trasformata in tragedia ieri pomeriggio nelle acque antistanti Villa Rosebery a Napoli. Un kayak si è rovesciato, causando la morte di una giovane donna, Cristina Frazzica, milanese di 30 anni. La vittima si trovava a bordo del kayak insieme a un amico, che è stato soccorso in mare poco dopo l’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la canoa si sarebbe rovesciata probabilmente a causa di una collisione con un natante, che poi si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.

La Guardia Costiera è intervenuta prontamente sul luogo, allertata dal proprietario di un motoscafo che stava transitando nella zona. Sul posto è giunto anche il pubblico ministero di turno della Procura di Napoli per avviare le indagini.

Sono attualmente in corso approfondimenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’imbarcazione coinvolta. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla tragedia. Purtroppo, per la giovane donna i soccorsi si sono rivelati vani.

Le autorità stanno ora cercando testimoni e raccogliendo prove per fare luce su questo drammatico incidente che ha sconvolto la comunità locale e tutti coloro che frequentano abitualmente il tratto di mare di Posillipo.