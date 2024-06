I Carabinieri della pattuglia mobile di zona Poggioreale hanno arrestato un 26enne a Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli, dopo aver scoperto circa tre chilogrammi di hashish nascosti nella sua auto. L’uomo, identificato come Luca Risimini, è stato fermato durante un controllo di routine in via Luigi Crisconio.

La Dinamica dell’Inseguimento

L’uomo, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di fuggire invertendo il senso di marcia della sua Fiat 500. L’inseguimento si è protratto per diverse centinaia di metri, terminando in via Carlo Miranda. Durante la fuga, sia Risimini che la donna che lo accompagnava, una 26enne di Anzio, sono rimasti apparentemente tranquilli.

Il Ritrovamento della Droga

L’auto di Risimini sembrava pulita a un primo sguardo, ma una perquisizione più approfondita ha rivelato un carico di droga nascosto nel vano portabagagli, sotto la ruota di scorta. I militari hanno trovato 57 panetti di hashish, per un totale di quasi tre chilogrammi, avvolti in plastica nera. Inoltre, nel veicolo è stata rinvenuta anche una mazza da baseball.

Le Conseguenze Legali

Luca Risimini è stato immediatamente arrestato e trasferito in carcere, dove attende il giudizio. Dovrà rispondere delle accuse di detenzione di droga a fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere. La donna che era con lui in auto è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.

L’Impegno delle Forze dell’Ordine

Questa operazione è un ulteriore esempio dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di stupefacenti nella città di Napoli. L’Arma dei Carabinieri continua a svolgere un ruolo fondamentale nel monitorare e reprimere attività illecite che minacciano la sicurezza e il benessere della comunità.