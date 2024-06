Ieri una tragica collisione tra due auto ha spezzato la vita di due militari dell’Aeronautica Militare e ferito altri quattro. Il tenente Riccardo Latino, 25 anni, originario di Matino, e il primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci, 45 anni, di Matera, sono deceduti nell’incidente avvenuto al di fuori dell’aeroporto militare di Grosseto, sulla Strada del Pollino.

I Dettagli dell’Incidente

I militari coinvolti nell’incidente erano in missione alla base di Grosseto per attività addestrative. Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma si sa che tutti i feriti erano a bordo di uno dei veicoli coinvolti. Sono stati immediatamente soccorsi e trasportati negli ospedali vicini per le cure necessarie.

L’Intervento dei Soccorsi

Il personale del IV Stormo è prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente, collaborando con le forze dell’ordine e le squadre di soccorso per gestire la situazione e fornire il supporto necessario. L’efficace risposta dei soccorsi ha garantito che i feriti ricevessero assistenza medica tempestiva.

Il Cordoglio dell’Aeronautica Militare

Il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha espresso il suo profondo dolore e cordoglio per la perdita dei due militari, avvicinandosi idealmente alle famiglie colpite dalla tragedia. Le sue parole di conforto riflettono il sentimento di tutta la comunità militare, che si stringe intorno ai familiari in questo momento di grande dolore.

Un Triste Ricordo

Il tenente Riccardo Latino e il primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci saranno ricordati per il loro impegno e dedizione al servizio del Paese. La loro perdita rappresenta un duro colpo per l’Aeronautica Militare e per tutti coloro che li conoscevano e lavoravano con loro.