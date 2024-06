Un altro sabato sera tragico sulle strade di Napoli e provincia. A Villaricca, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano sono intervenuti su via Palermo per l’ennesimo incidente stradale. Intorno alla sera, uno scooter Brera X 125 con a bordo un 28enne e una 21enne si è scontrato frontalmente con una moto BMW GSX 1200 guidata da un 35enne. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Il personale del 118 è accorso immediatamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso del 28enne sul posto. Gli altri due feriti sono stati trasferiti in codice rosso agli ospedali locali: la donna è stata portata all’ospedale di Pozzuoli mentre l’uomo al Cardarelli. Entrambi sono in prognosi riservata, ma al momento non sono in pericolo di vita.

La salma del 28enne è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria per permettere ulteriori accertamenti sulle dinamiche dell’incidente.

Questo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale, in particolare sull’importanza di misure preventive per evitare simili tragedie. Le autorità stanno lavorando per capire meglio le circostanze che hanno portato al tragico evento, nella speranza di poter prevenire ulteriori incidenti in futuro.