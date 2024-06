È deceduto ieri pomeriggio Alfonso Aurino, il 18enne coinvolto nel violento incidente stradale avvenuto la notte del 21 giugno in via Caracciolo, nella zona portuale di Torre Annunziata. Lo scontro, che ha visto coinvolti due scooter, ha già provocato la morte di Luigi Gara, 26 anni. Alfonso Aurino era stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale del Mare con condizioni che sono apparse subito disperate. Nonostante gli sforzi incessanti dell’equipe medica, le gravi lesioni riportate nello scontro sono risultate fatali. Il giovane è spirato oggi, lasciando una comunità in lutto.

Restano in prognosi riservata gli altri due ragazzi che viaggiavano sugli scooter al momento dell’incidente. Le loro condizioni sono ancora critiche, e i medici continuano a monitorare la situazione con la massima attenzione.

L’Indagine

Sarà compito degli inquirenti chiarire le esatte dinamiche del tragico incidente. Secondo le prime ricostruzioni, gli scooter viaggiavano in direzioni opposte quando si è verificato l’impatto, ma i dettagli restano ancora poco chiari. Le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per determinare le cause dello scontro e capire se vi siano state negligenze o infrazioni al codice della strada.

La Comunità Sotto Shock

La notizia della morte di Alfonso Aurino ha gettato nello sconforto la comunità di Torre Annunziata. In molti conoscevano il giovane e la sua famiglia, e il dolore per la sua perdita si aggiunge a quello per Luigi Gara, deceduto sul colpo la notte dell’incidente. Le famiglie delle vittime, distrutte dal dolore, chiedono giustizia e verità su quanto accaduto.