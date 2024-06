Una tragica fatalità ha sconvolto la serata di ieri a Cava de’ Tirreni, nei pressi di Piazza Ferrovia, quando un incidente ha tolto la vita al diciassettenne Francesco Pontone, residente a Castel San Giorgio. Intorno alle 21, una lunga fila di auto in coda ha spinto i due ragazzi a bordo di un motorino a tentare un sorpasso, approfittando della manovrabilità delle due ruote. Nel tentativo di superare le auto, il motorino è entrato in collisione con una Panda nera, causando la caduta dei due ragazzi sull’asfalto. Purtroppo, la sfortuna ha voluto che proprio in quel momento un Tir sopraggiungesse dalla corsia opposta, investendo e travolgendo Francesco, che si trovava seduto dietro l’amico. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il ragazzo alla guida del motorino, anch’egli minorenne, è rimasto miracolosamente illeso, anche se in evidente stato di shock. Il terribile incidente ha lasciato un segno indelebile tra i passanti e i tanti giovani che, appresa la notizia, si sono recati sul luogo dell’accaduto per esprimere il loro dolore e sconforto.

Le forze dell’ordine, tra cui i vigili del comando di polizia municipale, la polizia e la guardia di finanza, sono intervenute prontamente per avviare le indagini e chiarire le dinamiche dell’incidente. Resta il dolore per la perdita di una giovane vita e il monito sulla pericolosità delle strade e l’importanza della prudenza alla guida.