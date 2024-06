I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno portato a termine una significativa operazione antidroga, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). L’operazione ha condotto all’arresto di 11 persone, tutte gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il Contesto delle Indagini

Gli indagati appartengono però a due distinti gruppi criminali attivi ad Acerra, cittadina situata alle porte di Napoli. Le indagini, condotte con meticolosa precisione tra giugno 2022 e aprile 2023, hanno rivelato l’esistenza di una rete ben strutturata e organizzata per il traffico di stupefacenti. Le attività illecite erano infatti condotte su due fronti: il rifornimento di grossisti provenienti da diverse città della provincia di Napoli e la vendita al dettaglio nelle piazze di spaccio locali o direttamente a domicilio.

Operazione di Largo Respiro

Questa recente operazione rappresenta la terza ondata di arresti ad Acerra a partire dal 17 luglio dello scorso anno. Complessivamente, sono quindi arrestate 40 persone appartenenti a quattro distinti gruppi criminali, dimostrando la pervasività del traffico di stupefacenti nella città dell’hinterland partenopeo. Le forze dell’ordine hanno dimostrato un impegno costante nel contrastare questo fenomeno, mettendo in campo risorse e strategie per smantellare le reti criminali e ripristinare la sicurezza nella comunità locale.

Impatto sulla Comunità e sul Territorio

Le operazioni come questa hanno un impatto significativo sulla comunità, poiché mirano non solo a punire i colpevoli, ma anche a dissuadere altre persone dal partecipare ad attività illegali. La presenza di un sistema di spaccio ben radicato rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica e la qualità della vita dei cittadini. Con queste azioni, i Carabinieri stanno quindi inviando un chiaro messaggio: la criminalità non sarà tollerata e le forze dell’ordine sono pronte a intervenire con decisione per proteggere la comunità.