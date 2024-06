I controlli intensificati dell’Arma dei Carabinieri continuano a produrre risultati significativi nella lotta contro la criminalità e l’illegalità. Un recente servizio a largo raggio, condotto nei comuni di Melito, Mugnano e Marano, ha portato a diversi arresti e sequestri, evidenziando l’efficacia dell’azione coordinata delle forze dell’ordine.

Il Fiuto del Cane e l’Arresto di Romualdo Margiotta

Uno dei principali successi di questa operazione è stato l’arresto di Romualdo Margiotta, un giovane di 23 anni già noto alle forze dell’ordine. Fermato in via Lazio, Margiotta è stato inizialmente trovato in possesso di una stecchetta di hashish. Tuttavia, è stato il fiuto acuto di un cane del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno a complicare ulteriormente la sua posizione. Durante una perquisizione in un locale a lui in uso, i cani hanno rinvenuto 30 grammi di crack, 60 grammi di hashish, un bilancino di precisione e due proiettili. Margiotta è stato immediatamente arrestato e ora dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Altri Risultati dell’Operazione

L’operazione non si è fermata qui. In via Nenni, a Mugnano, i carabinieri hanno denunciato un 38enne per porto di strumenti atti ad offendere. L’uomo è stato trovato in possesso di un tirapugni e di alcuni indumenti utili per rendere difficoltoso il riconoscimento del volto, indicando potenziali intenzioni criminali.

Controlli alla Circolazione

Oltre agli arresti e alle denunce, l’operazione ha incluso rigidi controlli alla circolazione. Ben 130 veicoli sono stati ispezionati, con un totale di sanzioni che supera i 50.000 euro. Inoltre, 27 tra scooter e auto sono stati messi “sotto chiave”, evidenziando un impegno significativo per migliorare la sicurezza stradale e combattere l’illegalità.