Dal 7 al 9 giugno, Nova Siri ha ospitato la settima edizione del “Torneo Nazionale del Mar Jonio”, organizzato dalla FIGC. Questo evento ha visto la partecipazione di oltre 1000 bambini provenienti dalle regioni del sud Italia, tutti pronti a dimostrare il loro talento sul campo da calcio. Tra le numerose squadre presenti, la Scuola Calcio FREE TIME di San Gennaro Vesuviano ha lasciato il segno con una prestazione eccezionale.

La FREE TIME, sotto la guida del presidente Stefano Coppola, ha dimostrato una notevole abilità calcistica, conquistando tre secondi posti in diverse categorie. I giovani atleti della categoria 2012, 2013 e dei misti 2011/2012 hanno portato a casa ben tre coppe, testimoniando l’alto livello di preparazione e dedizione della società. Questo traguardo è il risultato di un lavoro di squadra eccezionale, supportato dall’esperienza e dalla passione degli allenatori Salvatore Scarsiello, Massimo Garau e Gianni Manzi.

L’impegno della Scuola Calcio FREE TIME non si limita al raggiungimento dei risultati sportivi, ma si estende alla formazione dei giovani atleti, promuovendo valori come la disciplina, il rispetto e la lealtà. Questi principi, inculcati quotidianamente dagli allenatori, si sono riflessi nelle prestazioni sul campo durante il torneo, dove i ragazzi hanno mostrato non solo talento, ma anche grande fair play e spirito di squadra.