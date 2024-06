Circa mille persone sono costrette a lasciare le loro abitazioni a seguito dell’ultimo sciame sismico che ha colpito la zona dei Campi Flegrei, raggiungendo una magnitudo di 3.7. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha aggiornato i giornalisti sulla situazione attuale e sulle misure in atto per affrontare l’emergenza.

Monitoraggio e Abusivismo

Il Comune di Napoli sta conducendo un’ampia attività di monitoraggio per garantire la sicurezza della popolazione. “Un tema che si sta affrontando è quello dell’abusivismo,” ha dichiarato il prefetto Di Bari, sottolineando l’importanza di accompagnare il disagio della popolazione evacuata con le migliori condizioni possibili. Il governo sta lavorando per ridurre al minimo il disagio causato dall’evacuazione.

Decreto Legge Campi Flegrei

In risposta alla recente attività sismica, il governo ha attivato una serie di misure previste dal decreto legge Campi Flegrei. “Tutti gli adempimenti si stanno svolgendo con grande attenzione e rapidità,” ha affermato Di Bari, evidenziando la consapevolezza delle difficoltà che lo sciame sismico può provocare. Le autorità stanno lavorando instancabilmente per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione.

Prova di Evacuazione

A seguito dello sciame sismico, la prova di evacuazione prevista per fine maggio, già rinviata, potrebbe subire ulteriori ritardi. Tuttavia, il prefetto ha assicurato che il Dipartimento della Protezione Civile, sia nazionale che regionale, sta lavorando per organizzare l’esercitazione il prima possibile. “Il tema non è mai stato messo in stand-by,” ha ribadito Di Bari, indicando l’impegno costante del governo nazionale, con la partecipazione attiva del ministro Musumeci, della presidente del Consiglio Meloni e del ministro Piantedosi.