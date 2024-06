Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione per affrontare la problematica della Terra dei fuochi, che si terrà domani alle 12 presso il Castello Mediceo di Ottaviano. L’incontro vedrà la partecipazione dei sindaci dell’area vesuviana, dell’incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania, dei vertici delle forze dell’ordine e del comandante del Raggruppamento Campania dell’Esercito, operazione Strade sicure-Terra dei fuochi.

Obiettivi della Riunione

L’incontro si concentrerà principalmente sulle iniziative da attuare durante la stagione estiva per combattere i roghi di rifiuti, che rappresentano un problema cronico e grave nella regione. La Terra dei fuochi è nota per gli incendi illegali di rifiuti, che causano gravi danni ambientali e sanitari alla popolazione locale.

Partecipanti e Ruoli

Michele di Bari: Prefetto di Napoli, presiederà la riunione e coordinerà le discussioni.

Sindaci dell’area vesuviana: Parteciperanno per rappresentare le preoccupazioni e le esigenze dei comuni locali.

Incaricato per il contrasto ai roghi di rifiuti in Campania: Presenterà strategie e azioni specifiche per combattere il fenomeno.

Vertici delle forze dell’ordine: Contribuiranno con piani operativi e misure di sicurezza.

Comandante del Raggruppamento Campania dell’Esercito: Illustrerà il ruolo dell’operazione Strade sicure-Terra dei fuochi nel supportare le operazioni sul campo.

Tematiche in Discussione

Piani di Intervento Estivi: Misure specifiche per prevenire e contrastare i roghi di rifiuti durante i mesi estivi, quando il problema tende ad aggravarsi.

Cooperazione Interistituzionale: Rafforzare la collaborazione tra comuni, forze dell’ordine e esercito per un’azione più efficace e coordinata.

Sensibilizzazione e Educazione: Iniziative per sensibilizzare la popolazione locale sui rischi dei roghi di rifiuti e promuovere comportamenti virtuosi.

Tecnologie e Innovazioni: Discussione sull’uso di tecnologie avanzate per monitorare e prevenire gli incendi illegali di rifiuti.

Importanza della Riunione

Questo incontro rappresenta un passo significativo per affrontare in modo concreto e coordinato il problema dei roghi di rifiuti nella Terra dei fuochi. Le decisioni e le iniziative prese in questa riunione potrebbero avere un impatto significativo sulla qualità dell’ambiente e della vita delle persone che vivono in questa regione.