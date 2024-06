La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo con criticità Gialla per le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Questa decisione è stata presa in base alle valutazioni del Centro Funzionale e riguarda il periodo dalle 14 di oggi alle 14 di domani.

Fenomeni Previsti

Sono previsti temporali improvvisi e intensi, che potrebbero causare una serie di problemi, soprattutto di tipo idrogeologico. I principali rischi legati a questi fenomeni includono:

Allagamenti: Le forti piogge potrebbero causare accumuli d’acqua in diverse aree urbane e rurali.

Innalzamento dei livelli idrometrici: I corsi d’acqua potrebbero registrare un rapido innalzamento dei livelli, con possibili esondazioni.

Scorrimento delle acque nelle sedi stradali: Le strade potrebbero diventare pericolose a causa dell’acqua che scorre rapidamente.

Ruscellamenti con trasporto di materiale: Il flusso d’acqua potrebbe trasportare detriti, creando ulteriori pericoli.

Caduta massi e frane: In particolare nelle zone montuose, il terreno potrebbe cedere a causa della saturazione dei suoli e delle fragilità idrogeologiche.

Misure di Prevenzione

La Protezione Civile ha invitato i comuni delle aree interessate ad attivare i Centri Operativi Comunali (Coc) e a prestare la massima attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale Unificata. È fondamentale che siano messe in atto tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i piani comunali di protezione civile.

Raccomandazioni alla Popolazione

Ai cittadini viene raccomandato di:

Evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario.

Non sostare nei pressi di corsi d’acqua e zone soggette a frane.

Seguire le indicazioni delle autorità locali e tenersi informati tramite i canali ufficiali.

La collaborazione della popolazione è essenziale per ridurre al minimo i rischi legati a questa situazione meteorologica avversa. La Protezione Civile continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e fornirà aggiornamenti tempestivi.