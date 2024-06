Autostrade per l’Italia sta portando avanti un progetto sperimentale all’avanguardia che mira a rendere l’illuminazione stradale più efficiente, sicura e a basso consumo energetico. Questo innovativo progetto sfrutta la tecnologia della “luce radente” per integrare gli impianti di illuminazione tradizionali, utilizzando luci a LED che offrono un’alta efficienza energetica e migliorano il comfort e la sicurezza degli automobilisti.

Tecnologia all’avanguardia: la luce radente

Il progetto pilota è avviato su alcuni tratti della Tangenziale di Napoli, grazie allo sviluppo di Movyon e all’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo sistema multifunzionale crea un effetto visivo high-tech, illuminando la carreggiata in modo omogeneo e migliorando significativamente la visibilità per gli automobilisti. Sul viadotto di Capodichino, lungo 1.369 metri, sono stati installati 1.800 corpi illuminanti a LED, con un risparmio elettrico per unità di chilometro stimato intorno al 33%.

I LED non solo illuminano la strada, ma fungono anche da segnalatori, evidenziando eventuali anomalie sul percorso. Questo rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza stradale, poiché consente una pronta individuazione di problemi e una risposta più rapida da parte degli automobilisti e dei servizi di emergenza.

Il Programma Mercury e l’ammodernamento tecnologico

Questo progetto rientra nel più ampio Programma Mercury, che prevede un vasto piano di trasformazione tecnologica degli impianti di illuminazione esterna sulla rete di Autostrade per l’Italia. Entro la fine di giugno, saranno installati oltre 1.400 apparecchi di illuminazione a LED, destinati a servire le rampe di svincolo e le rampe di accelerazione e decelerazione delle aree di servizio.

Questa innovazione porterà un risparmio energetico di circa 150 MWh all’anno, contribuendo non solo a ridurre i costi energetici ma anche a diminuire l’impatto ambientale. Inoltre, l’uso di LED aumenterà il comfort alla guida, migliorando l’esperienza di viaggio degli utenti che quotidianamente percorrono la rete autostradale.

Benefici per la sicurezza e l’efficienza energetica

Il progetto di Autostrade per l’Italia rappresenta un significativo passo avanti verso una rete autostradale più sicura ed efficiente. L’adozione di tecnologie avanzate come la luce radente e l’illuminazione a LED dimostra l’impegno dell’azienda nel migliorare la qualità delle infrastrutture e nel fornire servizi all’avanguardia ai suoi utenti. Questi interventi non solo aumentano la sicurezza stradale, ma contribuiscono anche alla sostenibilità energetica, riducendo i consumi e le emissioni di CO2.