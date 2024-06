Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia hanno effettuato un arresto per un caso di furto di materiali industriali, coinvolgendo diverse persone nel reato. Antonio Petrone, dipendente di una ditta locale, arrestato in relazione al furto di prodotti in plastica e carta dalla linea produttiva. La polizia giudiziaria ha ricostruito il susseguirsi degli eventi, evidenziando il coinvolgimento di Petrone nel furto dei materiali.

Secondo le indagini, Petrone avrebbe prelevato i prodotti industriali e li avrebbe successivamente ceduti a Luigi Buonaccordo. Buonaccordo è anch’egli arrestato, ma per il reato di ricettazione. Inoltre, il proprietario di un deposito, dove sono rinvenuti ulteriori 12 bancali riconducibili alla stessa produzione, è denunciato a piede libero per lo stesso reato.

Il valore complessivo della refurtiva ammonta a 20.000 euro, confermando l’entità del danno causato dall’attività illecita.

Il coinvolgimento di diverse persone in questo caso di furto industriale sottolinea la complessità delle operazioni illegali e l’importanza di un’azione rapida da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la tutela delle attività industriali locali.

La polizia di Battipaglia continua le indagini per individuare ulteriori responsabilità e garantire che i colpevoli rispondano delle loro azioni secondo la legge.