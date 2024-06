Il primo consiglio comunale dell’amministrazione Gerli si è tenuto in piazza IV Novembre, a Striano, alla presenza di una folla numerosissima. Per la prima volta nella storia della politica strianese un consiglio comunale si è tenuto in una piazza pubblica, una formula che ha funzionato in termini di presenza e partecipazione. Nel corso dell’assemblea degli eletti, è stato votato Santolo Sorvillo come presidente del consiglio comunale. Successivamente il sindaco Giulio Gerli ha tenuto il giuramento e, a seguire, ha illustrato le linee programmatiche del mandato.

“Sento su di me tutta la responsabilità di un compito istituzionale e di un ruolo al quale sono arrivato dopo un percorso per certi versi difficile ma sempre entusiasmante. Ringrazio tutti gli elettori che hanno composto con le loro scelte e il loro voto l’attuale consiglio comunale. Ringrazio i consiglieri comunali di maggioranza, ringrazio e saluto i consiglieri di minoranza. Questo sarà sempre il luogo del dialogo, della condivisione, del confronto e dell’ascolto”, ha detto, tra l’altro, il primo cittadino.

Giulio Gerli ha da tempo aderito ai Verdi ed è il primo sindaco green della Campania. Proprio sulla tutela dell’ambiente si basa molta parte del suo programma amministrativo: “Faremo di Striano un paese a misura di cittadino, vivibile, coniugando innovazione, sviluppo e sostenibilità”