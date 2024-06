Il sindaco Giulio Gerli di Striano ha recentemente nominato la nuova giunta comunale, caratterizzata da una distribuzione di deleghe mirata e innovativa. Ecco i dettagli sui membri della giunta e sulle loro rispettive deleghe:

Olimpia Ferrara – Vicesindaco e assessore con delega a cultura, istruzione, trasporto pubblico, e tutela degli animali.

Rosa Rega – Assessore con delega ai servizi sociali, inclusione, associazioni, eventi, e Carnevale.

Luigi Rega – Assessore con delega alle attività produttive, commercio, agricoltura, e sicurezza.

Luigi Gatti – Assessore con delega ai lavori pubblici, patrimonio, parchi, sviluppo sostenibile, sport, e benessere.

Inoltre, il sindaco ha conferito specifiche deleghe ai consiglieri comunali:

Severino Rendina – Delegato del sindaco agli affari istituzionali, innovazione tecnologica, efficienza dell’ente (personale), e servizi cimiteriali.

Sonia Criscuolo – Delegata del sindaco ai giovani, servizio civile, e pari opportunità.

Nunzia Caldarelli – Delegata del sindaco ai rapporti con l’Asl e con l’Ambito territoriale n.26.

Questa nuova giunta è tra le più giovani nella storia della politica strianese e si distingue per l’attenzione prestata alla distribuzione delle deleghe, includendo ambiti come l’inclusione, lo sviluppo sostenibile e il benessere, che rappresentano nuovi focus per l’amministrazione locale.

Il sindaco Gerli ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel lavorare per il bene della comunità di Striano, annunciando un programma definito e numerosi progetti innovativi. L’obiettivo è caratterizzare l’amministrazione per l’innovazione, lo sviluppo urbanistico, la vivibilità e la sostenibilità ambientale.