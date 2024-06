Anche per il 2024, si rinnovano gli accordi di collaborazione tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, il Comune di Napoli e i concessionari dei lidi, mirati a migliorare l’accessibilità agli arenili pubblici di Posillipo. Questa iniziativa ha l’obiettivo di permettere a un maggior numero di cittadini e turisti di usufruire degli spazi balneari nei limiti delle capacità degli arenili e dei percorsi.

Modalità di Prenotazione

Da ieri, è possibile prenotare l’accesso gratuito agli arenili pubblici di Posillipo situati ai lati di Palazzo Donn’Anna. L’applicazione per le prenotazioni è stata rinnovata per consentire una gestione più efficiente e un maggiore accesso. Le modalità di prenotazione e le regole di accesso sono dettagliate sul sito spiaggelibere.it.

Regole di Accesso

Ecco alcune delle principali regole per la prenotazione e l’accesso:

Prenotazione: È possibile prenotare l’accesso il giorno prima per il giorno successivo, con ingresso entro le ore 13. Se non si presenta entro tale orario, la prenotazione decade automaticamente e il posto viene reso disponibile per altri.

Limite di prenotazioni: È consentito effettuare tre prenotazioni a settimana per la stessa persona.

Minori: Devono essere accompagnati da un adulto.

Convalida all’uscita: È richiesta per rendere disponibile il posto lasciato libero.

Disponibilità dei Posti

Sono disponibili:

25 posti attraverso il lido Ideal

25 posti attraverso il bagno Elena

450 posti attraverso il lido Sirena

Spiagge Aperte

Dall’assessorato al Mare ricordano che sono aperte senza limiti e balneabili anche le seguenti spiagge:

Spiaggia a Diaz, a largo Sermoneta

Spiaggette a Ferdinando Russo

Marechiaro

L’arenile di Bagnoli e le spiagge di San Giovanni a Teduccio sono aperte solo per elioterapia. Nella zona di Pietrarsa, la balneazione è consentita grazie ai lavori di depurazione in corso.

Lido Pubblico di Bagnoli

Il lido pubblico di Bagnoli sarà disponibile dal 15 giugno per consentire la realizzazione di piccoli lavori che non è stato possibile eseguire prima.

Accesso Contingentato

Per i lidi ai lati di Palazzo Donn’Anna, l’accesso rimane contingentato a causa della conformazione degli accessi e della dimensione degli spazi. Grazie all’accordo con l’Autorità di Sistema Portuale e con i concessionari, cittadini e turisti possono usufruire gratuitamente e in sicurezza dei tratti di spiaggia liberi da concessioni.

Accordo con la Gaiola

È attivo anche per il 2024 l’accordo biennale con la Gaiola, che regolamenta l’accesso al lido pubblico. Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso il sito areamarinaprotettagaiola.it.

Dettagli sulla Prenotazione

La prenotazione consente di accedere gratuitamente da terra all’area di balneazione pubblica (definita come Zona B) dell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola. Sono disponibili 200 posti nella fascia oraria 9-13 e altri 200 posti nella fascia oraria 14-18.

Questo rinnovato accordo e le nuove modalità di accesso rappresentano un’importante opportunità per i cittadini e i turisti di Napoli di godere delle meravigliose spiagge della città in modo organizzato e sicuro.