Una lite familiare ha avuto un tragico epilogo nella periferia sud di Mondragone. Un uomo di 49 anni è stato trovato privo di vita in località Pineta Prisconte, ucciso con diversi colpi di arma da fuoco. Ancora ignote le motivazioni dietro il delitto, ma il sospetto principale è il fratello della vittima, un uomo di 52 anni, che è stato fermato dai carabinieri.

Indagini in Corso

I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, guidati dal tenente colonnello Antonio Bandelli, sono attualmente impegnati nelle indagini per ricostruire le cause dell’accaduto e chiarire le dinamiche della vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due fratelli, protrattasi per tutto il pomeriggio.

Fermato il Fratello

Il fratello maggiore, fermato nel centro di Mondragone, è ora sotto interrogatorio. Gli inquirenti stanno cercando l’arma del delitto, che non è stata ancora rinvenuta. La salma della vittima è stata trasferita alla clinica Pinetagrande di Castel Volturno, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia e ulteriori accertamenti.

Ricerche e Reazioni

Le indagini si concentrano non solo sul recupero dell’arma ma anche sulla raccolta di testimonianze e prove che possano fornire un quadro più chiaro dei motivi che hanno portato alla tragica lite. La comunità di Mondragone è sconvolta dall’accaduto, un episodio di violenza che getta un’ombra pesante sulle dinamiche familiari coinvolte.