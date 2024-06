Nella notte scorsa, Somma Vesuviana è stata teatro di due episodi criminosi che hanno scosso la comunità locale. Gli eventi si sono svolti a poche ore di distanza l’uno dall’altro, richiedendo l’intervento dei carabinieri e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

Tentato Furto alla Banca di Credito Popolare

Il primo episodio si è verificato presso la Banca di Credito Popolare, situata in via Aldo Moro 108. Alcuni individui, la cui identità rimane sconosciuta, sono riusciti a introdursi all’interno dell’istituto di credito durante la notte. I malviventi hanno preso di mira una cassaforte “roller Cash”, danneggiandola nel tentativo di aprirla e appropriarsi del denaro contenuto. Tuttavia, il tentativo di furto è stato interrotto, e i ladri sono fuggiti senza riuscire a completare il colpo. Attualmente, i carabinieri stanno conducendo indagini approfondite per identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Spari in Via Cupa di Nola

Poco dopo l’una di notte, un altro grave episodio si è verificato a Somma Vesuviana, precisamente in via Cupa di Nola 44. In questo caso, i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul luogo sono stati rinvenuti sette bossoli calibro 32, confermando l’avvenuto scontro a fuoco. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di chiarire la dinamica e la matrice dell’evento, indagando su eventuali collegamenti con il precedente tentato furto e verificando la presenza di testimoni o telecamere di sorveglianza che possano fornire ulteriori dettagli.

La Comunità in Allerta

Gli abitanti di Somma Vesuviana sono comprensibilmente preoccupati per questi recenti avvenimenti. La sensazione di insicurezza è palpabile, e molti chiedono un aumento delle misure di sorveglianza e una presenza più forte delle forze dell’ordine sul territorio. Il sindaco e le autorità locali stanno collaborando strettamente con i carabinieri per assicurare che i responsabili siano rapidamente identificati e arrestati, cercando al contempo di rassicurare la cittadinanza.