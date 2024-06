Dopo sei mesi dall’inizio del 2024, il contesto economico continua a destare dubbi e perplessità tra i cittadini, ma a rendere un po’ amara la verità arriva il via libera al Bonus di luglio. Nonostante un rallentamento dell’inflazione rispetto all’anno precedente, gli aumenti dei costi sembrano non cessare, mettendo molte famiglie in difficoltà finanziarie. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto o potenziato diversi bonus, tra cui la riduzione del cuneo fiscale.

Riduzione del Cuneo Fiscale

La riduzione del cuneo fiscale ha comportato una diminuzione delle trattenute contributive e fiscali sul lordo della retribuzione dei lavoratori, pari al 5%. Questo significa che i lavoratori hanno visto una riduzione delle tasse nella loro busta paga lorda. Tuttavia, questo aumento del 5% è necessario poiché il costo della vita è aumentato, richiedendo maggiori risorse economiche.

Quattordicesima di Luglio: A Chi Spetta

Come ogni anno, a luglio, molti pensionati e lavoratori dipendenti riceveranno una mensilità extra, conosciuta come quattordicesima, un Bonus per cui c’è il via in estate. È importante comprendere le condizioni specifiche per l’erogazione di questa mensilità aggiuntiva.

Per i pensionati: La quattordicesima mensilità è stata introdotta dal decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e successivamente modificata. Hanno diritto a questa mensilità i pensionati INPS, INPDAP, ENPALS e quelli delle gestioni AGO o sostitutive, esclusive ed esonerative, a patto che rispettino determinate soglie reddituali.

Per i lavoratori dipendenti: La quattordicesima è legata al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile. Alcuni dei CCNL che prevedono questa mensilità sono quelli del commercio, terziario, turismo, autotrasportatori, logistica, alimentare, multi-servizi, vigilanza privata e servizi fiduciari. Tuttavia, i dipendenti pubblici, con poche eccezioni, e quelli assunti con CCNL Comunicazioni o Metalmeccanici ne sono esclusi.

Importi della Quattordicesima Luglio 2024

La quattordicesima mensilità è calcolata in base agli anni di contribuzione e varia in funzione del reddito annuo. Secondo la circolare Inps n. 1 del 2.1.2024, gli importi minimi della quattordicesima luglio 2024 partono da 366 euro e, in alcune condizioni reddituali e contributive, possono arrivare fino a 655 euro.