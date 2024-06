Una tragedia ha scosso i campi di Cervinara, in provincia di Avellino, dove ieri mattina un operaio di 63 anni, impegnato nella raccolta delle ciliegie, è trovato senza vita. Il procuratore della Procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma, già trasferita nell’ospedale del capoluogo per accertamenti medico-legali. Sulle cause del decesso stanno indagando gli agenti del commissariato di Cervinara.

Tra le ipotesi degli investigatori, si ipotizza la caduta fatale dall’albero o un malore improvviso che non ha lasciato scampo all’operaio, sposato e padre di due figlie, residente nel comune Caudino.

Gli agenti stanno anche approfondendo l’aspetto dei soccorsi: sembra che non sia allertato il 118, ma l’operaio sarebbe trasportato in auto da alcuni colleghi di lavoro presso la sede della centrale operativa del 118 di Cervinara.

La tragedia ha gettato un’ombra di dolore e mistero sulla comunità locale, mentre le indagini proseguono per far luce sulle circostanze esatte che hanno portato alla morte dell’operaio.