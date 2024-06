In una recente operazione dei carabinieri a Sant’Anastasia, nella provincia di Napoli, due pregiudicati sono finiti arrestati in flagranza per riciclaggio in concorso. Gli arrestati, entrambi originari di Volla, sono sorpresi mentre smontavano e tagliavano una Fiat Panda rubata.

Dettagli dell’Operazione

L’intervento dei carabinieri è avvenuto in un capannone situato in via Masseria Pietrangeli. Durante il blitz, i militari hanno colto i due uomini mentre erano intenti a smontare e tagliare una Fiat Panda rubata il 4 giugno scorso a Ercolano. La scena del crimine evidenziava un’operazione organizzata per il riciclaggio di auto rubate.

Scoperta di Parti di Auto Rubate

L’indagine ha portato alla scoperta di numerose parti di auto, risultate rubate, all’interno del capannone e nelle aree circostanti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri, contribuendo a fermare un probabile anello della catena del riciclaggio di veicoli rubati nella zona.

Implicazioni Legali

I due pregiudicati sono stati arrestati per riciclaggio in concorso, un reato che prevede pene severe. L’operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il crimine organizzato legato al furto e al riciclaggio di auto, fenomeni che causano gravi danni economici e sociali.

Il successo di questa operazione sottolinea l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel contrastare le attività criminali e proteggere la sicurezza dei cittadini. Il sequestro delle parti di auto rubate non solo interrompe un’attività illegale, ma serve anche da deterrente per futuri crimini di questo tipo.