Una serata che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa fortunatamente solo con tanta paura. Un’auto Smart ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia nella Galleria Vittoria, causando momenti di grande tensione per il guidatore e gli altri automobilisti presenti.

Il Fumo Improvviso

Il conducente della Smart, notando il fumo improvviso provenire dal motore, ha prontamente arrestato il veicolo e, con sangue freddo, è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente l’auto. L’incidente è avvenuto in una delle ore di punta, rendendo la situazione ancora più critica.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

L’immediata chiamata ai soccorsi ha visto l’intervento rapido di carabinieri e vigili del fuoco, giunti sul posto nel minor tempo possibile. La loro tempestività ha permesso di controllare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Tuttavia, il denso fumo sprigionato dall’incendio ha rapidamente invaso la Galleria, rendendo la visibilità quasi nulla e creando una situazione di panico tra gli automobilisti.

Traffico in Tilt

Le operazioni di soccorso e spegnimento delle fiamme hanno inevitabilmente causato notevoli disagi al traffico. Le auto in transito sono state dirottate su percorsi alternativi, già congestionati a causa dell’ora di punta, creando un blocco stradale che ha paralizzato la circolazione per diverso tempo.

La Situazione Torna alla Normalità

Grazie alla professionalità e all’efficienza dei soccorritori, la situazione è lentamente tornata alla normalità. Il traffico ha ripreso a scorrere, anche se con qualche difficoltà, e la Galleria è stata riaperta una volta completate tutte le operazioni di messa in sicurezza.