L’Isde Medici per l’Ambiente di Napoli e l’Isde di Nola-Acerra hanno organizzato una significativa iniziativa a Marigliano per oggi sabato primo giugno. Questo evento, che prevede una giornata di prevenzione oncologica con visite gratuite, si inserisce nel contesto di un progetto di ricerca epidemiologica sui residenti nei pressi del sito contaminato Agrimonda. Il sito Agrimonda, contaminato dall’estate del 1995 a seguito di un incendio in un deposito di fitofarmaci, rappresenta una ferita aperta per la comunità locale. Nonostante sia stato messo in sicurezza, il sito non è mai stato bonificato completamente, sollevando preoccupazioni per la salute pubblica.

L’Iniziativa di Prevenzione Oncologica

Dalle 10 alle 13, presso l’ambulatorio medico di Marco Palladino in via Pasubio 31 a Marigliano, si terranno visite gratuite per la prevenzione del cancro della pelle e delle neoplasie mammarie. Le visite saranno condotte dai dottori Antonio Marfella, oncologo del Pascale e presidente di Isde Napoli, e Michele Pizzorusso, ex senologo dello stesso istituto, entrambi in qualità di volontari.

La Ricerca Epidemiologica

Il progetto di ricerca epidemiologica, finanziato dalla Lega Italiana Tumori (Lilt), mira a valutare l’impatto della contaminazione ambientale sulla salute dei residenti vicino al sito Agrimonda. Antonio Marfella ha spiegato che l’indagine servirà a verificare se gli abitanti delle aree adiacenti hanno subito significative contaminazioni da sostanze tossiche attraverso l’aria o la falda acquifera superficiale e profonda.

Gennaro Esposito, presidente della Lilt Napoli, ha sottolineato quindi l’urgenza di questa ricerca, evidenziando che i dati dell’Atlante epidemiologico regionale mostrano tassi elevati di incidenza e mortalità per cancro nei Comuni di Marigliano, Mariglianella e Brusciano. “Per questo bisogna agire a tutela della salute dei cittadini,” ha dichiarato Esposito.

Il Sostegno della Comunità e delle Istituzioni

L’iniziativa vede la partecipazione attiva del comitato cittadino Ambiente di Mariglianella e della Lega Italiana Tumori di Napoli. La giornata sarà inaugurata dalla benedizione di don Peppino Gambardella, parroco della chiesa di Faibano di Camposano, seguita dalla presentazione del progetto di studio epidemiologico.