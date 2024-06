Prosegue l’operazione di controllo e repressione dell’abusivismo sul lungomare di Napoli. Nella giornata odierna, la polizia municipale, in collaborazione con gli agenti della questura di Napoli, l’ufficio antiabusivismo e i tecnici dell’Abc e dell’Enel, ha posto sotto sequestro cinque chioschi attivi. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato alla chiusura di queste attività per motivi di abusivismo edilizio e occupazione abusiva di suolo pubblico.

Abusivismo Edilizio e Occupazione di Suolo Pubblico

Le strutture sequestrate risultavano essere ancorate permanentemente al suolo, configurando così un caso di abusivismo edilizio. Inoltre, occupavano spazi pubblici senza le necessarie autorizzazioni, aggravando la loro posizione legale. L’operazione ha evidenziato la necessità di un controllo più serrato e costante delle attività commerciali sul lungomare, una delle aree più frequentate e turistiche della città.

Mancanza di Autorizzazione al Commercio

Oltre ai problemi legati all’edilizia e all’occupazione del suolo, i chioschi erano privi delle autorizzazioni necessarie per il commercio in sede fissa. Questa mancanza ha portato anche a un sequestro amministrativo delle attività. La mancanza di documentazione adeguata non solo mette in luce pratiche irregolari ma solleva anche preoccupazioni riguardanti la sicurezza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti.

Procedura Legale e Conseguenze

L’esito delle operazioni è stato trasmesso alla quinta sezione della Procura della Repubblica, presieduta dal Procuratore Aggiunto Ricci. Saranno valutate le ulteriori azioni legali da intraprendere nei confronti dei proprietari dei chioschi. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali responsabilità e connessioni con altre attività irregolari nella zona.

Impatto sulla Comunità

L’operazione, pur necessaria per ripristinare la legalità, ha un impatto significativo sulla comunità locale. I chioschi rappresentavano non solo punti di ristoro per i cittadini e i turisti, ma anche fonti di reddito per i gestori. La chiusura di queste attività evidenzia l’importanza di operare nel rispetto delle normative, al fine di garantire un equilibrio tra sviluppo commerciale e legalità.