Una tranquilla giornata di spensieratezza e svago si è trasformata in un incubo per un 40enne di Cava de’ Tirreni. L’uomo stava accendendo il barbecue domestico quando è stato travolto da una fiamma di ritorno, scatenata dall’uso di alcol sui carboni. L’incidente ha avuto conseguenze gravi, ma per fortuna non fatali. L’uomo, nel tentativo di accelerare l’accensione del barbecue, ha versato alcol sui carboni. Purtroppo, questo ha provocato una violenta fiamma di ritorno che lo ha investito in pieno, causandogli ustioni estese. Immediatamente è scattato l’allarme e i sanitari del 118 sono intervenuti prontamente.

Il Soccorso e il Trasferimento

Dopo i primi soccorsi sul posto, l’uomo è stato trasferito d’urgenza al Cardarelli di Napoli, un ospedale specializzato nella cura delle ustioni. Attualmente, il 40enne si trova nel reparto di Rianimazione. Nonostante la gravità delle ustioni, i medici hanno rassicurato che non è in pericolo di vita.

Prevenzione e Sicurezza

Questo incidente sottolinea l’importanza di maneggiare con estrema cautela sostanze infiammabili, specialmente in contesti domestici. È essenziale seguire le corrette procedure di sicurezza per prevenire incidenti simili. Utilizzare accenditori specifici per barbecue e evitare l’uso di alcol o altre sostanze altamente infiammabili può fare la differenza tra una giornata di svago e una tragedia.