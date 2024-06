Un tragico incidente si è verificato sull’autostrada A4, poco dopo l’area di servizio di Arino di Dolo, in direzione Venezia, causando la morte di una giovane donna di 20 anni, Shakira Galli, e il ferimento del marito coetaneo, L.T. L’incidente ha coinvolto una Fiat Panda, su cui viaggiava la coppia, e un mezzo pesante.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Panda è entrata in collisione con il camion poco prima della deviazione per l’A57. Il camion era fermo in una piazzola di sosta e ha iniziato a immettersi sulla carreggiata proprio mentre la giovane coppia stava transitando. L’impatto è stato inevitabile: la Panda è stata colpita sul lato sinistro, schiantandosi sul lato destro, dove era seduta la ragazza.

I Soccorsi

I primi soccorsi sono stati prestati da un vigile del fuoco di Udine, di passaggio sul luogo dell’incidente, che ha iniziato immediatamente le operazioni di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) in attesa dell’arrivo dei sanitari. I vigili del fuoco, giunti da Mira e Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e coadiuvato i soccorsi del Suem.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, il medico ha dovuto dichiarare la morte della giovane donna. Il marito, che era alla guida della Fiat Panda, è rimasto ferito in modo lieve e trasportato in ospedale. È stato dimesso nella tarda mattinata di oggi. L’autista del mezzo pesante è rimasto illeso.

Conseguenze e Interventi

L’incidente ha causato il blocco dell’autostrada durante le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e il personale ausiliario della CAV per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse mezz’ora dopo la mezzanotte.