Un grave incidente stradale ha coinvolto due operai sull’A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Grottaminarda, provincia di Avellino. I due lavoratori erano a bordo di un furgone che, improvvisamente, ha perso il controllo e si è ribaltato sulla carreggiata. L’evento ha richiesto l’intervento immediato delle pattuglie della Polstrada, giunte sul luogo insieme a un’autogru per liberare la strada dai detriti e assicurare la sicurezza della zona.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, le condizioni dei due operai feriti non sono classificate come preoccupanti. Entrambi sono trasportati d’urgenza presso l’ospedale di Avellino per ricevere le cure mediche necessarie.

Le cause precise dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di determinare cosa abbia causato lo sbandamento del furgone. L’incidente ha provocato disagi temporanei sulla circolazione lungo l’A16 in direzione Canosa, ma grazie all’intervento rapido delle forze dell’ordine e dei soccorritori, la situazione è gestita prontamente per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti coinvolti.