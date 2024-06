Il pomeriggio di ieri segnato da due episodi di violenza che hanno coinvolto extracomunitari, culminati con due feriti gravi e l’arresto di un uomo. I carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti prontamente per entrambe le segnalazioni.

Primo Episodio: Tentato Omicidio a via Francesco Saverio Correra

Il primo intervento è avvenuto in via Francesco Saverio Correra, dove i carabinieri sono stati chiamati per una persona ferita. La vittima, un 44enne dello Sri Lanka, è rimasta colpita più volte con un’arma da taglio, riportando ferite gravi alla radice del collo, torace e coscia destra. Trasferito d’urgenza all’ospedale Pellegrini, il 44enne è tuttora in osservazione.

Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia hanno permesso di risolvere rapidamente il caso. Un connazionale 41enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per essere irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato come indiziato di delitto. L’uomo, accusato di tentato omicidio, è stato trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria partenopea. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze, i carabinieri hanno ricostruito l’episodio: sembra che il diverbio tra i due sia nato a causa di una donna contesa, degenerando poi in un’aggressione violenta.

Secondo Episodio: Rissa a via Milano

Poco prima di mezzanotte, un secondo intervento ha visto i carabinieri della stazione Borgoloreto e del nucleo radiomobile di Napoli intervenire in via Milano, allertati dal 112 per un’altra segnalazione di persona ferita. Anche in questo caso, il contesto era quello di una rissa tra extracomunitari. Sul posto è stato trovato un 30enne algerino, anche lui noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale. L’uomo presentava ferite da arma da taglio alla spalla sinistra, mento e collo, ed è stato trasferito all’ospedale del Mare, dove è stato ricoverato con una prognosi di 10 giorni.

Indagini in Corso

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con esattezza gli eventi di entrambe le violente liti. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare tutti i partecipanti e chiarire i motivi alla base delle aggressioni.