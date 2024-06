Nella periferia est di Roma, precisamente a Tor Bella Monaca, una tragedia ha scosso profondamente la comunità. Un ragazzino di 12 anni è morto mentre si trovava legato con una cintura al letto, in quello che sembra essere stato un gioco finito in modo tragico. L’incidente è avvenuto domenica scorsa, in via dell’Archeologia, e le circostanze della morte sono attualmente sotto indagine da parte della polizia.

Gioco Fatale: Ricostruzione dell’Accaduto

Al momento dell’incidente, il dodicenne era solo nella sua camera. Nell’altra stanza si trovavano la madre e la sorella. Sono state proprio loro a dare l’allarme, chiamando il 112, numero unico per le emergenze, appena hanno scoperto il ragazzino privo di sensi. Il giovane era agganciato con una cintura in corda nella parte superiore del letto a castello. Si ipotizza che una perdita di equilibrio o un momento di distrazione abbia fatto sì che la corda si chiudesse intorno al collo del bambino, causandone il soffocamento.

Intervento dei Soccorsi

Subito dopo l’allarme, sul posto sono arrivati sia gli agenti della polizia che gli operatori del personale sanitario del 118. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione, purtroppo per il dodicenne non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso.

Indagini in Corso

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, al momento dell’arrivo della polizia era acceso un computer proprio di fronte al letto a cui il ragazzino era agganciato. Gli agenti hanno sequestrato il pc e il telefono del giovane per approfondire le indagini. Il timore degli inquirenti è che il tragico incidente possa essere collegato a una nuova challenge sui social network, considerando un episodio analogo avvenuto recentemente all’Infernetto, fortunatamente con un esito diverso.

La polizia postale sta attualmente analizzando i dispositivi sequestrati per comprendere se il ragazzino possa essere stato influenzato da contenuti online o sfide pericolose.