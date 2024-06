Un incendio devastante ha scosso la tranquillità di viale Diaz a Torre del Greco la sera di martedì 11 giugno. Intorno alle 23, le fiamme hanno distrutto sette auto, danneggiato una vespa e bruciato diversi alberi, provocando panico tra i residenti.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le testimonianze raccolte, l’incendio è stato innescato da una vecchia Nissan Micra in transito nella strada. L’auto, guidata da un uomo anziano, ha iniziato a prendere fuoco dal vano motore. Il conducente, rendendosi conto del pericolo imminente, ha abbandonato il veicolo al centro della carreggiata e si è messo in salvo. Pochi istanti dopo, le fiamme hanno avvolto l’abitacolo, probabilmente a causa dell’esplosione del serbatoio, e si sono propagate rapidamente coinvolgendo le auto parcheggiate su entrambi i lati del viale.

Testimonianze e Momenti di Terrore

“Abbiamo vissuto minuti di vero terrore,” ha dichiarato un’avvocatessa residente in viale Diaz. “Prima abbiamo sentito due donne urlare e chiedere aiuto, poi ci siamo resi conto dell’incendio che si propagava velocemente: le fiamme erano altissime e ci sono stati diversi scoppi. Abbiamo avuto molta paura. Siamo stati fortunati, perché poteva essere una strage”.

Intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco

I primi a giungere sul luogo dell’incidente sono stati gli agenti del commissariato di via Sedivola, situato a pochi metri di distanza. I poliziotti hanno prontamente bloccato alcuni residenti che, spaventati, erano scesi dalle proprie abitazioni per cercare di mettere in salvo le proprie auto. Determinante è stato l’arrivo dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area nel giro di un’ora.

Conseguenze e Misure di Sicurezza

L’incendio ha causato danni significativi: oltre alle sette auto distrutte, una vespa danneggiata e diversi alberi bruciati, vi è stato un forte impatto psicologico sui residenti. La zona è stata prontamente transennata e messa in sicurezza dalle autorità competenti per prevenire ulteriori incidenti.

Non si esclude che tra i veicoli coinvolti vi fossero anche alcuni serbatoi alimentati con GPL, il che avrebbe potuto aggravare ulteriormente la situazione. Fortunatamente, non si sono registrate vittime, ma l’episodio rimane un monito sulla pericolosità degli incendi automobilistici e sulla necessità di manutenzione regolare dei veicoli per prevenire simili tragedie.