Armi e farmaci dopanti sono stati scoperti durante una perquisizione in un’abitazione del quartiere di Chiaiano, a Napoli, dai carabinieri. I militari erano intervenuti alla ricerca di armi da fuoco e proiettili. Nel box erano stipati un fucile con canna tagliata e matricola abrasa, 3 munizioni calibro 12, due calibro 22,6 a salve, uno storditore elettrico, un pugnale e oltre 97mila euro in contanti. Del piccolo arsenale risponderà un 29enne già noto alle forze dell’ordine. Suo padre, invece, dovrà rispondere di ricettazione e possesso di farmaci illegali in grado di alterare le prestazioni sportive.

Nello stesso luogo i militari hanno trovato centinaia di flaconi di nandrolone, testosterone, ormoni della crescita. Tra i farmaci anche alcuni contenenti anastrozolo, utilizzato in medicina per il trattamento di alcune forme di cancro e diffuso illecitamente nel bodybuilding. Il 29enne è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. Il padre denunciato.