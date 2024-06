Un’operazione di controllo sulla sicurezza stradale, condotta dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Mercato San Severino, ha portato alla denuncia di un conducente di scuolabus che trasportava alunni della scuola materna del luogo. Il mezzo, di proprietà di una società privata dell’Agro nocerino sarnese e affidataria del servizio per conto del Comune di Roccapiemonte, è risultato non in regola con la revisione annuale prescritta e il conducente è stato trovato senza la patente di guida specifica e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

I Controlli e le Irregolarità Scoperte

L’operazione si è svolta nel contesto di un servizio perlustrativo mirato alla sicurezza della circolazione stradale, con un’attenzione particolare al trasporto dei bambini. Durante la verifica dello scuolabus, i carabinieri hanno riscontrato che il veicolo non aveva effettuato la revisione annuale obbligatoria. Inoltre, il conducente non possedeva la patente di guida specifica per il trasporto di alunni né la CQC, necessaria per la conduzione di mezzi adibiti a trasporto persone.

Provvedimenti Presi

In conformità con le normative vigenti, i carabinieri hanno proceduto con il fermo amministrativo dello scuolabus e hanno elevato le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada. La mancanza della revisione e dei titoli abilitativi rappresenta una grave violazione delle norme di sicurezza stradale, particolarmente preoccupante visto il coinvolgimento di minori.

Reazioni e Implicazioni

Questo episodio mette in luce l’importanza dei controlli rigorosi sui mezzi di trasporto pubblico, specialmente quelli destinati ai bambini. La sicurezza degli alunni deve essere una priorità e le autorità locali insieme ai fornitori di servizi di trasporto devono garantire che tutti i requisiti legali e di sicurezza siano rigorosamente rispettati.

Le indagini proseguiranno per verificare ulteriori responsabilità e assicurare che simili violazioni non si ripetano. Questo incidente solleva anche la necessità di una maggiore attenzione e controllo da parte delle amministrazioni comunali e delle aziende private che gestiscono servizi di trasporto scolastico.