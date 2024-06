Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante i loro servizi di routine, hanno notato due vetture con a bordo due individui fermarsi in via Lattaro, nei pressi di un condominio. Uno dei soggetti ha parcheggiato il veicolo all’interno dell’area condominiale, mentre l’altro è entrato in un locale seminterrato. Durante l’operazione, gli agenti hanno udito il rumore di un flex provenire dal locale in questione.

Al momento dell’ispezione, i due individui hanno tentato di fuggire alla vista degli agenti, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Gli agenti hanno quindi proceduto con un controllo della struttura, scoprendo che si trattava di una vera e propria “officina” clandestina. All’interno hanno trovato numerose parti di autovetture di diverse marche e modelli.

Durante ulteriori indagini, è emerso che il veicolo con cui uno dei soggetti era stato visto entrare nel locale seminterrato era stato rubato e smontato per parti.

I due individui sono arrestati e sono attualmente sotto inchiesta per furto e altre violazioni correlate. L’operazione ha permesso agli agenti di sventare un’attività illegale di smontaggio e riciclaggio di veicoli rubati, contribuendo così a contrastare il crimine organizzato nella zona.