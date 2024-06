Un impatto violento, la cui dinamica è ancora da chiarire, ha scosso la tranquillità di Ischia. La comunità è in ansia per la sorte di Vincenzo Scotto di Clemente, 35 anni, rimasto vittima di un grave incidente stradale nella serata di domenica.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto in località Buonopane, a Barano d’Ischia, dove Scotto di Clemente, a bordo della sua Vespa 50, si è scontrato frontalmente con una Suzuki. L’urto è stato devastante, causando una caduta rovinosa e ferite gravi al capo e al volto per il 35enne. Immediatamente, i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, fornendo i primi soccorsi e trasportando il paziente d’urgenza all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

Le Condizioni del Ferito

Le condizioni di Vincenzo Scotto di Clemente sono apparse subito critiche. Le ferite al capo, in particolare, hanno destato grande preoccupazione. Il 35enne è stato intubato e, una volta stabilizzato, è stato trasferito in elicottero all’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento. Questo ospedale dispone di reparti di neuroradiologia e neurochirurgia meglio attrezzati per gestire emergenze di questa natura. Attualmente, Scotto di Clemente è in prognosi riservata; le sue condizioni sono stazionarie e i medici sperano nel riassorbimento di un esteso ematoma senza dover ricorrere a un intervento chirurgico, che sarebbe complesso e rischioso.

Le Indagini in Corso

Le indagini sull’incidente sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Ischia, sotto la guida del capitano Tiziano Laganà. Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’impatto e determinare eventuali responsabilità.

La Comunità in Ansia

La notizia dell’incidente ha colpito profondamente la comunità di Ischia, che ora attende con apprensione aggiornamenti sulle condizioni di Vincenzo Scotto di Clemente. La speranza è che il 35enne possa superare questa difficile prova senza ulteriori complicazioni.